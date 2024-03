Dialogu Kosovë – Serbi, Rama: Nuk mjafton vetëm njohja e marrëveshjes ligjërisht, çdo vonesë…

Teksa jemi një vit nga marrëveshja e Ohrit, mes Kosovës dhe Serbisë, kryeministri Edi Rama ka reaguar në lidhje me ecurinë e procesit.

Me anë të një postimi në “X” Rama shkruan se teksa i afrohemi Këshillit Evropian të 21 marsi, është thelbësore të kuptojmë se zbatimi i Marrëveshje për Rrugën e Normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, së bashku me Aneksin Zbatues, është i një rëndësie të madhe për ruajtjen ruajtjen e sigurisë, stabilitetit dhe paqes në Ballkanin Perëndimor.

Rama shton se për të siguruar progres, Marrëveshja dhe Aneksi Zbatues duhet të përfshihen zyrtarisht si pjesë përbërëse e proceseve përkatëse të anëtarësimit të Kosovës dhe Serbisë në BE.

Rama për Kosovën:

Nuk mjafton vetëm njohja e Marrëveshjes që është ligjërisht e detyrueshme. Për të siguruar progres, Marrëveshja dhe Aneksi i Zbatimit duhet të përfshihen zyrtarisht si pjesë përbërëse të proceseve përkatëse të anëtarësimit të Kosovës dhe Serbisë në BE. Çdo vonesë për ta bërë këtë vetëm e forcon status quo-në. Dhe status quo-ja e këtij çelësi strategjik për një fqinjësi paqësore, të begatë dhe evropiane në mes të Evropës nuk i shërben vetë sigurisë së Evropës.

As we approach the 21st March European Council meeting, it’s crucial to remember that the implementation of the Agreement on the Path to Normalisation of Relations between Kosova and Serbia, along with its Implementation Annex, is of the utmost importance for maintaining…

