Diskutime mbi dialogun, Lajçak dhe Escobar takohen në Bruksel

“Gëzohem ta mirëpres në Bruksel kolegun dhe mikun tim të mirë Gabriel Escobar. Së bashku me ekipet tona, ne dje patëm diskutim të thellë për Dialogun, situatën dhe rrugën para, si dhe çështje të tjera rajonale të Ballkanit Perëndimor. Faleminderit për një bashkëpunim të jashtëzakonshëm”, shkroi Lajçak.

Glad to welcome my colleague and good friend 🇺🇸 DAS Escobar to Brussels. Together with our teams, we spent yesterday in an in-depth discussion on the Dialogue, state-of-play and way forward, as well as other Western Balkan regional issues. Grateful for an exceptional cooperation. pic.twitter.com/q8DgthhGpz

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) August 23, 2023