Do kemi fraksion të tretë? Situata del jashtë kontrollit në PD, Bardhi ‘ngrin’ Bashën dhe anulon zgjedhjet për kryetar!

Burime bëjnë me dije se Këshilli Kombëtar i PD ka vendosur të anulojë zgjedhjet e datës 29 Korrik 2023, duke e konsideruar procesin antistatutor dhe farsë. Këshilli Kombëtar ka pranuar dorëheqjen e Lulzim Bashës nga drejtimi i Partisë Demokratike më 21 mars 2022, si edhe dorëheqjen më datë 17 Maj 2023 të Enkelejd Alibeajt, nga posti i nënkryetarit të partisë. Ndërkohë, Këshilli Kombëtar ka vendosur që dorëheqjen e nënkryetarëve Jorida Tabaku dhe Agron Gjekmarkaj ta vlerësojnë në një mbledhje tjetër.Këshilli Kombëtar ka ngrirë edhe funksionin e Kryesisë së PD, sipas “Report TV”.

“Këshilli Kombëtar vërejti se të gjitha vendimet dhe qëndrimet e Kryesisë së Partisë duke filluar nga data 6 Qershor 2023, janë antistatutore, të marra pa kourum, dhe nuk kanë mbajtur në konsideratë pasojat që mund të sjellin në përçarjen dhe dobësimin e mëtejshme të partisë. Aktet e Kryesisë së Partisë kanë arritur deri më aty sa kanë përdorur, falsifikuar dhe prodhuar në mënyrë të paautorizuar vulën e PD, përmes një vendimi nul dhe antistatutor. Të gjitha këto vendime janë anulluar dhe Këshilli Kombëtar ka vendosur të pezullojë veprimtarinë statutore të Kryesisë së PDSH, deri në verifikimin e rregullshmërisë statutore të përbërjes së saj”, thuhet në vendimin e Kryesisë.

Vendimin e Bardhit për të mos u tërhequr, kryesia e quan shkelje dhe vendim për arsye personale politike. Sipas Kryesisë çdo pretendim i Bardhit për mbledhjen e Këshillit Kombëtar është për arsye personale politike. Në reagim thuhet se Kryerja e veprimeve aktive për organizmin e mbledhjes së Këshillit Kombëtar nga ana e Sekretarit të Përgjithshëm, në kundërshtim me vendimin e Komisionit të Apelimit, Integritetit dhe Etikës është shkelje flagrante dhe e hapur e Statutit të Partisë Demokratike.

“Partia Demokratike do të vijojë rrugën e saj për riorganizimin dhe ringritjen e strukturave të saj të çdo niveli. Ky proces është i pashmangshëm dhe i domosdoshëm për rrugëtimin e PD drejt përmbushjes së misionit te saj. Të shtunën demokratet do të zgjedhin Kryetarin dhe do të nisin ringritjen dhe riorganizimin e saj” thuhet në reagimin e Kryesisë. Pak para se të nisë mbledhja e Këshillit Kombëtar, Bardhi i përgjigjet Kryesisë duke thënë se e ardhmja e PD dhe vendit tonë është mbi gjithçka, edhe mbi hallet dhe interesat personale të deputetëve. “Duke u bërë gati për mbledhjen e Këshillit Kombëtar të PD. E ardhmja e PD dhe Shqipërisë mbi gjithçka, mbi çdo hall e interes personal”, shkruan Bardhi.