“Do ketë skena të nxehta seksi!” Princ Harry dhe Meghan investojnë 3,5 mln euro për filmin e ri të NETFLIX

Princ Harry dhe Meghan Markle vazhdojnë marrëveshjen e tyre të prodhimit me Netflix, pas premierës së dokumentarit të suksesshëm “Harry & Meghan”, i cili madje arriti rekorde për orët e shikimit në platformën e transmetimit. Tani, shtypi britanik ka raportuar se çifti do të kishte fituar të drejtat për një roman të ri, për tre milionë paund apo rreth 3,5 mln euro.

Duka dhe Dukesha e Essex do të jenë producentët e kësaj vepre letrare që përmban “skena të nxehta seksi”. Ky do të jetë bashkëpunimi i tyre i dytë për platformën pasi kanë realizuar gjashtë kapitujt e dokumentarit, në të cilin kanë folur për familjen mbretërore.

Romani romantik quhet “Meet Me At The Lake” dhe është shkruar nga autorja dhe gazetarja Carley Fortune. Përveç kësaj, libri ka disa rastësi me romancën e të dyve në jetën reale, megjithëse është një trillim. Komploti zhvillohet pranë Torontos, Kanada, ku Meghan jetonte kur filloi të takohej me Harry-n. Gazeta ‘The Sun’, zbuloi se “temat e librit e kapën çiftin dhe u zgjodh për përshtatjen e tij të parë me Netflix”.

Ky nuk është projekti i vetëm audiovizual që po zhvillohet, pasi Harry po regjistron dokumentarin ‘HeartofInvictus’ dhe çifti ka marrë pjesë edhe në serialin ‘Live toLead’ me aktiviste si Greta Thunberg.