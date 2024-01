Dorëhiqet Presidenti i KE-së, Charles Michel

Presidenti i Këshillit Europian, Charles Michel njoftoi dorëheqjen nga detyra, ndërkohë që mandati i tij skadonte në fund të nëntorit.

Vendimi i tij ka shkaktuar polemika në radhët e krerëve të qeverive evropiane, pasi një largim i tillë do të rrezikonte që roli të binte përkohësisht në duart e kryeministrit nacionalist të Hungarisë, Viktor Orban. Kujtojmë se Hungaria do të marrë presidencën 6-mujore të radhës të bllokut me 27 anëtarë më 1 korrikun e ardhshëm.