Drejtësia doli nga “shishja”

Nga Artan Xh. Duka

Botuar në DITA

SPAK po dëshmon se nuk fle mbi dosje, ka ritëm breshke por kur të zë, nuk të lëshon! U ka dalë nga duart, “rrjetat” janë hedhur dhe po e merr shtruar për t’i mbledhur ato duke provuar se është e kotë çdo furi apo sokëllimë nga ata brënda saj Nuk ngutet, ndonse për ata në rrjetë çdo minutë është agoni.

Ndërkohë, ndonse u bënë ditë që SPAK e drejtësia po sillen rrotull z. Berisha, ai po shkon ku të dojë e po thotë çfarë të dojë, përveçse në gjykatë! Nëse duhej miratim nga Kuvëndi, pyetja shtrohet përse SPAK nuk e ndërmori atë apo përse nuk ngutet t’a bëjë tani? Ishte vallë një lapsus i SPAK apo, ndoshta qasje e qëllimshme për të tunduar z. Berisha në deklarata e përsiatje mediatike pafund rreth akuzës me synim reflektimin, pasurimin e kopsitjen më tej të dosjes nga SPAK?

Të drejtat e Mirandës

Nëse kjo qasje e SPAK ishte e qëllimshme për të testuar paraprakisht reagimin e të akuzuarit atëhere ky i fundit bën mirë të matë fjalët e tij në konferencat e daljet për shtyp. Ndërsa proteston, mbase me të drejtë, për proçedurën e masave ndaj tij, ai mund të përkeqësojë gjërat me komentet në detaje rreth akuzës apo kur etiketon subjektet e drejtësisë (prokurorë e gjykatës). Nëse të pavërteta dhe ofendime, ato nuk lehtësojnë barrën e akuzës, përkundrazi, mund t’a rëndojnë atë. Normal që akuza prek e acaron por reagimi lyp kohën e vëndin e duhur e nëse avokatët nuk e këshillojnë për këtë, bën mirë të marrë të tjerë.

Heshtja nuk është ligjërisht pranim faji, bile mund të jetë edhe flori. Në Amerikë quhet “Të drejtat e Mirandës” (Miranda Rights) dhe lidhet me të drejtat e atij që ndalet nën një akuzë – e drejta për të heshtur, se çdo gjë që thuhet mund dhe do të përdoret në gjyq, e drejta për avokat… etj. Konteksti nuk është njëlloj por fjala e momentit, edhe në këtë rast, mund të ketë pasoja juridike më pas. Heshtja, jo vetëm nuk ndërlikon gjërat më tej por edhe lë të hapur mundësinë për të befasuar palën tjetër me fakte e analiza në më pak kohë në dispozicion për reflektim ndaj tyre.

Agonia e shpërfilljes e së pashmangshmes

Nëse sot peshku i madh në rrjetën e SPAK niset nga “dy duar për një kokë” dhe shpreson tek një “revolucion” të volitshëm të rradhës, që në mos djeg letrat e akuzës e ringre kultin e legjendës, i jep ndoshta statusin e të dënuarit politik përmes politizimit të proçesit, i është futur detit me këmbë! Nuk janë vitet 90 kur kishte boll pasion në sheshe kur burgosej apo intimidohej lideri i opozitës, kur qytetarët në masë nuk kishin çfarë të humbnin dhe liderat politik gëzonin një farë kredoje morale e besim në elektorat.

Nëse sot peshku i madh në rrjetën e SPAK mendon të bëjë Dimitrovin si dikur në gjyqin nazist, kjo nuk shkon, jo thjesht se gjykata e sotme është e shtetit demokratik dhe ka bekimin e Perëndimit por dhe sepse për të përmbysur raportin akuzues/i akuzuar, ai më së pari duhet të shkojë në gjykatë e ballafaqohet me togat e zeza e kjo mbetet për t’u parë.

Ajo që mbetet enigmë është kjo qasje e tij edhe pas preçedentit Llalla e Ahmetaj, teksa në lojë nuk është vetëm fati i individit por dhe i pasurive të tij. Është vallë endja vërdallë e karshillëku publik e mediatik shënjë karakteri personal e politik apo thjesht synim për të krijuar trazira sërisht? Është kjo një qasje e diktuar nga interesa personale, interesa gjeopolitike nga të tretë pas apo thjesht arrogancë e dikujt që beson se qëndron mbi ligjin? Koha do tregojë.

Dekada të mbushura me abuzim marramëndës nga të dyja krahët e politikës nuk fshihen dot si me magji dhe për fat të mirë, ato dosje që i “gatuan” vetë, sot nuk janë më tabu për SPAK. Shejtani ka dalë nga shishja dhe sot i akuzuari i madh prej SPAK bën mirë të hartojë pa vonesa strategjinë e mbrojtjes në gjykatë për dosjen në fjalë që nuk i vete dëm nëse të tjera mund të pasojnë më vonë.

Si të shtëpisë në gjykatë!

Nuk futet minarja në thes dhe në “turnin” e drejtimit të z. Berisha ka plot të tilla nga 21 janari, Gërdeci, Piramidat, 26 maji, 2008, deti, rruga e Kombit etj. Në mos për njërën tjetrën, akuzë e madhe apo e vogël qoftë (në SHBA Al Kapone shkoi në gjyq për taksat!), leja e Kuvëndit do të merret njëherë, drejtësia do të lëvizë një ditë dhe do trokitet në gjykatë për të pretenduar pafajësi.

Do të jetë rutina e re e kalimit të kohës për politikën e përfolur për korrupsion, një telendisje e gjakngrirje pafund që rëndon po aq, ndoshta dhe më shumë, sesa edhe një dënim që mund t’a marrin ose jo një ditë.

Ndoshta ajo që mund të pezmatojë të prekurin nga SPAK është pllakosja e vetmisë. Ndodh përhera se ata deri dje rrotull tij, ose ishin servila që tani bëjnë llogari të tjera, ose abuzues që mbanin njëri-tjetrin e tani çalltisen për vrimën e miut që nuk i nxë të gjithë, ose idealistë që sot ndjehen të tradhëtuar pikërisht prej atij që i fton për “revolucion”!

Vajtja në gjykatë nuk është opsion (e bën Trump). Atje arsyeja zëvëndëson emocionin dhe bashkë me të edhe makthin e ballafaqimit me “djallin” që shpesh nuk është aq i frikshëm sa e tregojnë! Do të jetë rutina e re, do të mësohen me të, mbase do të zgjatet edhe në kohë nëse dosjet kapin dosjet, mbase aq gjatë sa në vetvete një dënim!

Përtej fatit personal të këtij apo atij peshku të madh, ka rëndësi sot fakti se “vreshtit” të demokracisë e shtetit ligjor i doli roja e bashkë me të ia behu edhe frika tek ata që futën duart atje apo ndoshta kuturisen t’a provojnë ndonjëherë. Për fat të keq, atë që nuk e bën dot vota, mund t’a bëjë drejtësia. E tashmë që i ndodhi z. Berisha, mund t’i ndodhë kujtdo sepse askush nuk bie në sy më shumë se ai dhe peshën e ngarkesën politike nuk e ka askush si ai këto 33 vjet. As Rama vetë! E mbase bashkë me idhujt, shkërmoqet edhe bazamenti ku mund të kacavirret dikush tjetër një ditë!