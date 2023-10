Dritan Goxhaj lë qelinë: Lirinë s’e humbëm asnjëherë, as unë e as UÇK

Ish-anëtari i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Dritan Goxhaj ka folur pas lirimit nga qelia me vendim të Gjykatës së Apelit në Tiranë.

“Dua t’ju them që lirinë nuk e kishim humbur asnjëherë, as unë as UÇK dhe as ata të tjerët që janë në Hagë, ishte tentativë për të na trembur e për të na thënë e mbushur mendjen se nuk ishim në rrugë të drejtë. Sot arritëm tju tregojmë sërish se jemi në rrugën e drejtë dhe kemi luftuar drejtë”.

Goxhaj kërkohej të ekstradohej nga Gjykata Speciale e Kosovës, me pretendimin se kishte nxjerrë emrat e disa dëshmitarëve në procesin e gjyqit në Hagë të liderëve të UÇK-së. Por Gjykata e Apelit vendosi sot kundër ekstradimit të tij, e për rrjedhojë Goxhaj është lënë i lirë.

Vendimi i Gjykatës:

Çështja në apel u shqyrtua mbi bazën e ankimit të bërë nga shtetasi me iniciale D.G, i cili kërkoi prishjen e vendimit të gjykatës së shkallës së parë, deklarimin e pafajshëm dhe moslejimin e ekstradimit nga Shqipëria në Kosovë (Dhomat e Specializuara të Kosovës).

Në përfundim të gjykimit në apel, sot më datë 10.10.2023, Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, e përbërë nga trupi gjykues me Gjyqtar z. Genti Shala, vendosi:

-Ndryshimin e vendimit Nr. 1204 Akti, datë 19.09.2023, të Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.

– Rrezimin e kërkesës për ekstradimin e shtetasit D.G nga Republika e Shqipërisë në Republikën e Kosovës.

– Heqjen e masës së sigurimit “arrest me burg “, për shtetasin D.G, caktuar me vendimin Nr. 1123 Akti, datë 20.07.2023 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.

-Urdhërohet lirimi i shtetasit Dritan Goxhaj, nëse nuk mbahet për ndonjë vepër tjetër penale.

