Dy të plagosur nga plumba qorr, pak pas mesnate në Tiranë, një prej tyre italiane

Një ngjarje e rëndë është regjistruar pak pas mesnate në kryeqytet. Mësohet se një shtetase italiane, rreth 50 vjeçe, ka mbetur e dëmtuar në këmbë nga një plumb qorr.

Ngjarja ka ndodhur në kryeqytet në zonën pranë Ministrisë së Drejtësisë.

Sipas informacioneve paraprake nga burime policore plumbi qorr e ka prekur gruan në pjesën e thembrës së këmbës. E dëmtuara ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

NJOFTIMI I POLICISE

Më datë 01.01.2024, rreth orës 00:35, në bulevardin “Zogu I”, është dëmtuar dyshohet me armë zjarri, me vrimë hyrje nga lart-poshtë, me burim zjarri ende të paidentifikuar, shtetasja e huaj A. K., 51 vjeçe, e cila ndodhet në spital, ka marrë ndihmën mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Dyshohet se plaga mund të jetë shkaktuar nga një predhë e kalibrit të vogël, e ardhur nga lartësia. Grupi hetimor në drejtimin e Prokurorit po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Për këtë ngjarje do të kemi informacion më të zgjeruar pas sqarimit të plotë të të gjitha rrethanave dhe mekanizmit të ndodhjes së ngjarjes.

Raportohet se edhe një burrë ka mbetur i plagosur në një tjetër incident pranë Piramidës.

