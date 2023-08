Dy vëllezër shqiptarë në shitjen e kokainës në Zvicër

Dy vëllezër shqiptarë janë dënuar me burg nga një gjykatë në Zvicër pasi janë kapur me një sasi të konsiderueshme kokaine.

Mediet e huaja bëjnë me dije se shqiptarët 40 dhe 40-vjeç, kishin hyrë ilegalisht në territorin e Ticino-s ku edhe kishin nisur të zhvillonin aktivitetin e tyre kriminal.

Ata u kapën me 80 gram kokainë në masën 80% të pastër, që sipas hetuesve do të përzihej dhe do të shërbente për prodhimin e një numri më të madh të dozave.

Një sasi tjetër më e vogël kokaine iu sekuestrua gjatë kontrollit, por ata deklaruan se e kishin për përdorim vetjak. Gjykata vendosi t’i dënojë me 15 dhe 13 muaj burg respektivisht, si dhe 7 vite dëbim nga Zvicra. Identitetet e tyre nuk bëhen me dije.