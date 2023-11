Dyshimet për vrasjen e një gruaje, raportohet se ngjarja ka ndodhur në Bërnicë

Vrasja e gruas në Prishtinë raportohet se ka ndodhur në Bërnicë, konkretisht në rrugën “Dalip Alshiqi”. Sipas policisë, ngjarja tragjike ka ndodhur sonte rreth orës 20:20, teksa viktima është gjetur në një veturë.

Vdekjen e saj e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. Lidhur me rastin policia e prokuroria kanë nisur hetimet.

“Policia në koordinim me prokurorinë, ka nisur hetim dhe ndërmarrjen e të gjitha veprimeve hetimore dhe të ekzaminimit, që do të ndihmonin hetimin e ngjarjes si dhe sqarimin e plotë të rastit”, theksoi policia. Policia dha edhe informata të tjera që lidhen me këtë rast.

“Rreth orës 20:20, kemi pranuar informatën për të shtëna me armë në rrugën “Dalip Alshiqi” në Prishtinë. Policia si dhe mjekët emergjent, menjëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku në një veturë kanë hasur një person pa shenja jete. Vdekjen e viktimës (femër) e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. Mbështetur në informacionet e para, dyshohet se bëhet fjalë për vrasje me armë zjarri”, tha policia.

p.c. / dita