E dashura e Fernando Hierro tregon shtatëzaninë 20 javëshe me bikini: Mezi pres…!

Vetëm dy javë më parë, Fernando Hierro, ish lojtari legjendë i Real Madrid dhe Spanjës, dhe e dashura e tij Fani Stipkovic, 42 vjeçe, shpallën atësinë e tyre (e treta për trajnerin dhe e para për të), përmes rrjeteve sociale: “Bekimi ynë më i madh vjen nga dashuria më e pastër. Mezi pres të të përqafoj, engjëlli ynë i vogël”, kanë shkruar ata krahas kësaj videoje të ëmbël.

Tashmë gazetarja sportive ka treguar për herë të parë me bikini ‘barkun’ e saj shtatzënë: “20 javë”, ka komentuar bashkë me këto imazhe delikate duke i prekur barkun me një muzg të bukur në sfond.