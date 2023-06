E fundit/ “Dëgjohen zhurma dhe goditje në zonën ku u zhduk Titani!” Disa nëndetëse zhyten drejt vendit të lokalizuar

Roja Bregdetare ka raportuar se po dërgon më shumë anije dhe nëndetëse për të kërkuar Titanin e zhdukur në Atlantikun e Veriut, pasi avionët kanadezë zbuluan më shumë tinguj nënujorë, duke përfshirë zhurmat e goditjeve, të tilla si ato të zbuluara të martën, të cilat dhanë një fije shprese për tre ditë pasi ai u zhduk, duke ulur pesë persona në rrënojat e Titanikut.

Vendndodhja dhe origjina e saktë e tingujve ende nuk janë përcaktuar, por ato i lejojnë kërkuesit të fokusohen në një zonë më të kufizuar. Ekipet e shpëtimit fokusojnë kërkimin për Titanin, në zonën ku u dëgjuan zhurma me origjinë të pacaktuar në orët e fundit, në një garë me kohën që nga oksigjeni. të anijes do të mbaronte.

Sipas Rojës Bregdetare të SHBA-së, ekuipazhi i Titanit ka “racione të kufizuara ushqimi dhe uji”. Nuk dinë të përcaktojnë numrin e saktë por sigurojnë se porcionet janë të kufizuara.