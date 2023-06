E pasur me vlera ushqimore dhe antioksidantë! Si ndikon rukola në pastrimin e gjakut dhe organizmit

Rukola është e pasur me vlera ushqimore dhe antioksidantë. Ajo është një burim i pasur me vitaminë A, fibër, vitaminë C, vitaminë K, folat, hekur, kalcium, fosfor, magnez, mangan dhe kalium.

Shqiptarët e kanë kultivuar rukolën pas viteve 90’, ndërkohë që të gjitha vendet e tjera të Mesdheut kanë shfrytëzuar vlerat e saj shumë më herët.

Megjithatë, shqiptarët nuk janë të fundit mes kombeve që kanë rritur këtë barishte, duke qenë se së fundmi Amerikanët janë marrosur pas saj. Rukolën në Shqipëri e gjejmë me dy lloje, ajo me gjethe të vogla dhe me gjethe të mëdha.

Në tregun fshatar, rukolë gjethemadhe e quajnë edhe rukola e restoranteve, pasi është më e lehtë për t’u larë e pastruar se sa ajo me gjethe të vogla. Por vlerat i kanë të njëjta, pavarësisht formës së gjetheve.

Ju ndoshta nuk e dini, por rukola prodhohet edhe në Divjakë e Lushnjë së bashku me shokët e tjerë, finokun dhe lakrën e Brukselit.

Nëse do të krahasonim rukolën me sallatën jeshile, ajo përmban tetë herë më shumë kalcium dhe katër herë më shumë hekur sa e njëjta sasi me sallatë jeshile.

Rukola përmban gjithashtu pesë herë më shumë vitaminë A, vitaminë C dhe vitaminë K. Zgjedhja mes tyre është e thjeshtë. Rukola për një sallatë të shëndetshme.

Për më tepër, fibrat tek rukola ju ndihmojnë në aparatin tretës, duke ju bërë që të ndiheni të ngopur për një kohë më të gjatë.

Kjo barishte speciale është e pasur me proteina, zink, vitaminë B6, acid pantotenik dhe bakër.

Në 10 gramë rukola gjenden vetëm 2 kalori. Antioksidantët tek rukola ulin tensionin e gjakut dhe përmirësojnë funksionet e enëve të gjakut.

Rukola ndihmon në uljen e kolesterolit, mbajnë nën kontroll sheqerin në gjak dhe ulin shanset për shfaqjen e sëmundjeve të zemrës. Kjo barishte është një burim i shkëlqyer antioksidantësh të cilët rrisin aftësinë e organizmit për përthithjen e oksigjenit.

Antioksidantët ndihmojnë kundër ftohjeve, sëmundjeve të zemrës, kancerit dhe plakjes së parakohshme.

Rukola është e pasur me vitaminë K që ndihmon në formimin dhe forcimin e kockave. Ajo ka sasi të larta të vitaminës C që i vjen në ndihmë sistemit imunitar, ndërkohë që vitaminat e tjera forocojnë metabolizmin.

Rukola është një burim i pasur karoteni që është thelbësor për shikimin. Marrja e sasive të lartë të karotenit ndihmojnë në ngadalësimin e simptomave të plakjes.

Përdorimet tradicionale të rukolës

Në vendet e Mesdheut, rukola konsumohet si sallatë, gatuhet ose përdoret në pica. Disa vende përgatisin edhe një pastë me rukola që është shumë e shijshme.

Gjethet zihen në avull dhe përzihen me vaj ulliri dhe barishte të tjera. Lulet dhe gjethet përdoren edhe në supë për t’i dhënë asaj më shumë shije. Kjo barishte kombinohet mjaft mirë me uthullën, limonin dhe domatet e freskëta ose të thata.

A e dinit se: Në Romën e lashtë, njerëzit e hanin rukolën kur kishin nevojë për fat, por edhe për të rritur aktivitetin e tyre fizik./ Agroweb