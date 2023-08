Edhe Gigi Buffon i thotë “Mjaft” futbollit, var dorashkat në gozhdë!

Ka ardhur koha që edhe Gianluigi Buffon të varë dorezat dhe këpucët e tij në gozhdë. Në moshën 45-vjeçare, ish-portieri i kombëtares italiane ka vendosur të tërhiqet nga futbolli, me njoftimin zyrtar që do të bëhet në orët në vijim, pasi do të takohet me Parmën për të shkëputur para kohe kontratën që e lidhte me klubin emilian deri në vitin 2024.

Një vendim i marrë pas muajsh reflektimi dhe pas një pushimi të gjatë për të hequr të gjitha dyshimet. Buffon është gati të nisë një përvojë të re: do të emërohet kreu i delegacionit të kombëtares italiane.

Kështu Gigi i thotë lamtumirë futbollit të luajtur pas 28 sezonesh si protagonist, 8 prej të cilave me fanellën e Parmës (nga 1995 në 2001 dhe nga 2021 në 2023), 19 me atë të Juventusit (2001-2018 dhe 2019-202 ) dhe një me atë të Paris Saint Germain (2018-19).Një portier që është historia e futbollit italian dhe më gjerë, me një palmares të pasuruar nga Botërori i fituar në 2006 dhe nga një varg rekordesh.