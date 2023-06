Edhe Spanja bën një Greqi? Fundoset gomonia, 1 fëmijë i mbytur dhe 30 të tjerë të zhdukur në Mesdhe

Një fëmijë ka vdekur dhe rreth tridhjetë persona mund të jenë zhdukur, kur një varkë gomone, e vendosur nga një aeroplan spanjoll i Shpëtimit Detar, u mbyt 150 kilometra në jug të Gran Canaria, me rreth 60 pasagjerë në bord, shpëtimi i së cilës u koordinua nga Maroku.

Qendra e koordinimit të shpëtimit të Rabatit ka informuar Salvamento Marítimo se anija patrulluese ‘Al Mansour’ kishte shpëtuar të gjallë 24 pasagjerë të varkës, disa prej tyre në ujë, siç u raportua për EFE nga një zëdhënës i shoqërisë shtetërore spanjolle të mërkurën.

Nga ana e tij, helikopteri spanjoll Helimer 201, i dërguar nga Ishujt Kanarie, ka nxjerrë trupin e një fëmije nga zona e mbytjes së anijes, të cilën e ka transferuar në aeroportin Gran Canaria. Kolektivi Caminando Fronteras siguron se ky mjeti tip ‘zodiak’, ishte nisur me 60 persona, duke përfshirë gjashtë gra dhe një të mitur, nga Kepi Bojador. Pneumatika u lokalizua nga një aeroplan i Shpëtimit Detar, në orën 19:53 të së martës, pas një telefonate për ndihmë, që nisi pajisjen e kërkimit, e cila përfshinte një kërkesë për ndihmë nga çdo anije tregtare që lundronte në zonë.

Njëri prej tyre, Navíos Azure, një anije me kontejnerë nga Ishujt Marshall në rrugë për në Algeciras (Cádiz), iu afrua mjetit dhe qëndroi me të derisa u fundos, rrethanat e së cilës nuk dihen për momentin. Ngjarjet kanë ndodhur rreth 75 kilometra larg bregut të Saharasë. Shumë analistë e kanë cilësuar të ngjashme me ngjarjen e ishujve të Greqisë. “Spanja sapo bëri një Greqi…!”, tha dikush prej tyre. Kërkimet për trupat e tjerë ende po vijojnë.