Edhe Vatikani përfshihet në debatin për Inteligjencën Artificiale: Parandalojeni që të përdoret në mënyrë të papërgjegjshme!

Ka shumë kompani, njerëz dhe institucione të njohura që flasin për të ardhmen e njerëzimit në lidhje me Inteligjencën Artificiale. Tani, duket se edhe Kisha dëshiron të kontribuojë me kokrrën e saj të rërës dhe për këtë ka lëshuar një deklaratë në faqen e saj, të cilën do ta shpjegojmë më poshtë.

Më 1 janar 2024 do të festohet Dita Botërore e Paqes dhe institucioni më i rëndësishëm i Kishës Katolike tashmë ka avancuar atë që do të jetë tema kryesore e mesazhit që do t’u dërgojë të katër erërave Papa Françeskut. Nën titullin “Inteligjenca Artificiale dhe Paqja”, Papa i Vatikanit do të zhvillojë fjalimin e tij në lidhje me paqen në botë dhe se si AI luan një rol themelor në ruajtjen e saj.

Në deklaratën e shkurtër të lëshuar së fundmi nga Vatikani, Kisha flet për mënyrën sesi përparimet në fushën e inteligjencës artificiale kanë një ndikim të madh në qenien njerëzore. Sipas institucionit më të lartë, këto përparime po ndodhin në “veprimtarinë njerëzore, jetën personale dhe shoqërore, politikën dhe ekonominë”.

Tashmë pati një zhurmë të rëndësishme disa vite më parë, siç mund ta shihni në artikullin që po ju lëmë në këto rreshta, për udhëzimet që Vatikani i konsideroi të përshtatshme për të drejtuar inteligjencën artificiale moderne. Tani, është vetë Papa Françesku që hap derën për një dialog të ri rreth kuptimit të këtyre teknologjive të reja.

Mesazhi i tij është i qartë dhe i drejtpërdrejtë: “Parandaloni që AI të përdoret në mënyrë të papërgjegjshme dhe të përfundojë në shërbim të njerëzimit”. Papa dëshiron gjithashtu që gjenerata e ardhshme e kësaj teknologjie të mos vendoset mbi dhunën dhe diskriminimin, por të kujdeset për ata që janë më të brishtë dhe ata që janë të përjashtuar. Mesazhi i tij përfundimtar është një deklaratë e qëllimit: “Mbrojtja e dinjitetit të personit dhe shqetësimi për vëllazërinë e hapur efektivisht për të gjithë familjen njerëzore janë kushte thelbësore për zhvillimin teknologjik që ndihmon për të kontribuar në promovimin e drejtësisë dhe paqes në botë”.

Kjo nuk është hera e parë që janë adresuar rreziqet e inteligjencës artificiale për njerëzit, duke pasur parasysh numrin e madh të platformave dhe modeleve që janë shfaqur vitet e fundit, mund të veçojmë disa të tilla si ChatGPT, DALL.E ose Midjourney, nuk ka nuk ka zgjidhje tjetër veçse të besojmë se do të mësojmë ta zbusim atë si të duam. Dhe nëse është me ndihmën hyjnore, shumë më mirë.