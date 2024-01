Emocione të bukura në dashuri, mësoni parashikimin e yjeve për secilën shenjë

Dashi

Në dashuri, nëse ka një person që ju intereson veçanërisht, përpiquni të jeni të kujdesshëm këto ditë. Pasditja e mërkurës sigurisht që do të jetë më e mirë se mëngjesi. Përfitoni nga ajo nëse keni nevojë të ndërtoni diçka të veçantë.

Demi

Do keni qenë shumë nën stres kohët e fundit dhe kjo mund të ndikojë edhe në dashuri. Mundohuni ta shmangni të gjitha gjërat. Për sa i përket punës, situata është e vështirë. Ka gjasa që të keni diçka për të zgjidhur në fushën ekonomike.

Binjakët

Tani është koha për të zgjidhur problemet që lidhen me të kaluarën në dashuri, veçanërisht nëse jeni përballur me një ndarje. Kapitulli i punës një dozë e bukur kreativiteti që vjen në orët e ardhshme, sigurisht që nuk do të kaloni pa u vënë re.

Gaforrja

Këto ditë duket vërtet e vështirë të shkosh mirë me partnerin. Në mëngjes përpiqu të mos biesh në provokime. Për sa i përket punës, ka të ngjarë të lindë dhe të piqet një dëshirë e madhe për ndryshim.

Luani

Sot nuk dukesh shumë i bindur në dashuri. Në punë parashikohen synime të mëdha për të ardhmen. Ata mund t’ju ofrojnë diçka sfiduese, por ju gjithashtu mund të braktisni një detyrë.

Virgjëresha

Në dashuri përfitoni nga kjo situatë astrologjike, emocione të bukura po vijnë. Për sa i përket punës, ata që kanë biznesin e tyre mund të marrin një ofertë tërheqëse. Diçka që mund edhe të emocionojë.

Peshorja

Të mërkurën nuk do të jetë rasti të merreni me diskutime tepër delikate në dashuri. Për sa i përket punës, një periudhë pozitive përpara, po të ketë diçka për të thënë, për të bërë dhe gjithashtu një ndryshim për t’u vënë në praktikë. Do të shihni që do të ketë mundësi të shkëlqyera për sukses.

Akrepi

Hëna do të jetë ende në shenjën tuaj. Përpiquni të shmangni polemikat e panevojshme në dashuri. Për sa i përket punës, kohët e fundit keni pasur pak të ardhura, por në horizont ka një rikuperim të mirë.

Shigjetari

Të mërkurën, dita e dashurisë premton të jetë shumë interesante. Hëna është në aspekt të shkëlqyer dhe Afërdita ka nisur një tranzit të këndshëm. Për sa i përket punës, nëse keni një iniciativë të re në mendje ose nëse jeni në pritje të një telefonate, mund të vijë një lajm i mirë.

Bricjapi

Të mërkurën gjatë mëngjesit situata në dashuri do jetë konfuze, pasdite priten përmirësime. Pritet një rikuperim i mirë edhe për më të rinjtë që mund të hidhen në projekte të reja me kokë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Ujori

Të mërkurën Jupiteri po kalon në shenjën tuaj. Ata që duan të jetojnë së bashku ose të martohen nuk do të duhet të bëjnë gabime. Për sa i përket punës, Jupiteri është disonant me Uranin, përpiquni të mos shpenzoni shumë para.

Peshqit

Kjo që po bëni në dashuri në periudhën e fundit do t’ju sjellë dobi në të ardhmen e afërt, është mirë të kapërceni një krizë të vogël. Për sa i përket punës, nevojitet prania e mendjes, duhet rikuperuar një borxh.