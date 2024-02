EMRAT: Agravon konflikti në Durrës, masakrohet me thikë 40-vjeçari

Një vrasje është regjistruar ditën e sotme rreth orës 12:30 në lagjen nr. 4 në qytetin e Durrësit.

Pas një konflikti mes Halil Kokas dhe Ilir Koçiljas, ky i fundit ka goditur me thikë 40-vjeçarin.

Koka është transportuar menjëherë drejt spitalit por nuk ka mundur t’u shpëtojë plagëve të marra.

Shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje ku kanë rrethuar zonën dhe po bëjnë krehjen e saj me qëllim kapjen e autorit, Ilir Koçilja.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të kësaj ngjarjeje, e cila i mori jetën 40-vjeçarit.

Njoftimi i Policisë:

Plagosi me mjet prerës (thikë) një shtetas i cili humbi jetën gjatë transportimit për në spital, Policia identifikon autorin dhe vijon kontrollin dhe ndjekjen për kapjen e tij. Rreth orës 12:30, në lagjen nr. 4, dyshohet se gjatë një konflikti të çastit, shtetasi I. K. ka goditur me mjet prerës (thikë), shtetasin H. K., i cili si pasojë, ka humbur jetën gjatë transportimit në spital. Shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje, kanë rrethuar zonën dhe po bëjnë krehjen e saj, me qëllim kapjen e shtetasit I. K. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të kësaj ngjarjeje.

