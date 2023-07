EMRAT: Kush mund ta zëvendësojë Ballën si kreu i grupit parlamentar të PS

Partia Socialiste po zhvillon në ambientet e selisë së Kuvendit, një mbledhje të grupit parlamentar, e cila me sa duket do të drejtohet për herë të fundit nga Taulant Balla, i cili pritet të marrë drejtimin e Ministrisë së Brendshme.

Në mbledhjen e grupit do të mungojë kryeministri Rama dhe nga informacionet paraprake kreu i ri i grupit parlamentar të socialistëve, nuk pritet të zgjidhet ditën e sotme.

Megjithatë sipas Euronews, keta janë disa nga emrat potencialë të cilët mund të zëvendësojnë Taulant Ballën si drejtues grupi. Ndër emrat e mundshëm janë Ermonela Felaj dhe deputeti Toni Gogu.

Gjithashtu dy emra të tjerë të cilët përfliten jo zyrtarisht janë Arben Pëllumbi dhe Klotilda Bushka.

