ESA publikon foton e rrallë dhe të magjishme të Marsit (bie miti i planetit të kuq!)

Mars Express pati nderin të ishte misioni i parë ndërplanetar evropian dhe në 20-vjetorin e tij, ESA ka vendosur të na tregojë Marsin me gjithë shkëlqimin dhe me ngjyra të papara më parë, pothuajse duke e turbulluar mitin e planetit të kuq. Marsin mund ta shohim nga Toka, por është e pamundur të vlerësojmë një pamje kaq madhështore sa ajo e propozuar nga agjencia hapësinore evropiane në imazhin e fundit të publikuar në faqen e saj.

Orbiteri i misionit Mars Express pati mundësinë të hetonte planetin e afërt dhe për këtë qëllim përdori, ndër instrumente të tjera, edhe HRSC, e njohur edhe si kamera stereoskopike me rezolucion të lartë. Falë të dhënave të marra nga kjo kamerë, shkencëtarët e ESA kanë mundur të krijojnë një mozaik në formën e një planeti shumëngjyrësh, të cilin nuk do të kishim guxuar kurrë ta portretizonim në këtë mënyrë. Zakonisht, HRSC merr imazhe të Marsit në një lartësi prej 300 kilometrash, në orbitën e tij më të afërt me planetin, por këtë herë nuk ka qenë kështu.

Për të mbuluar një zonë më të madhe, duke qenë se në një lartësi prej 300 kilometrash sipërfaqja e portretizuar ishte 50 kilometra, orbiteri u ngjit në lartësi midis 4000 dhe 10000 kilometra, duke qenë në gjendje të kapte zonat marsiane deri në 2500 kilometra. Më vonë, kur këto u bashkuan, mozaiku që rezulton na ka treguar imazhin madhështor që kryeson kopertinën e këtij artikulli.