Euro nis revanshin ndaj Lekut pas festave

Kursi i dobët i këmbimit të monedhës europiane në raport me Lekun duket se ka nisur rikuperimin këtë fillim vit. 1 Euro këmbehet me 104.7 Lekë në pikat e këmbimit valutor, duke fituar kështu 1.39 pikë vetëm për javën e parë të muajit Janar.

Edhe Dollari amerikan e ka nisur vitin duke u forcuar në raport me Lekun me të paktën 1.51 pikë, për t’u këmbyer me 95.3 lekë. Paundi britanik dhe franga zvicerane këmbehen pothuajse në të njëjtat pozita që ishin para fundvitit 2023, ndonëse kanë vijuar fuqizimin e lehtë.