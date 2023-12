Eurodeputetja Viola von Cramon tregon shkeljet, kërkon hetim ndërkombëtar për zgjedhjet në Serbi 

Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Cramon, ka thënë se zgjedhjet në Serbi janë përcjellë me parregullsi para dhe gjatë ditës së votimeve duke shtuar se nevojitet hetim ndërkombëtar.

Në një postim në Twitter, ajo ka thënë se ka qenë anëtare e delegacionit për vëzhgimin e procesit zgjedhor në Serbi

Von Cramon ka shkruar se ky proces u zhvillua në kushte të pabarabarta mes partisë e cila ishte në pushtet dhe opozitës, duke deklaruar se kishte keqpërdorim të burimeve administrative, blerje të votave dhe shkelje të fshehtësisë së votës.

“Unë kam qenë anëtare e Delegacionit të Vëzhgimit të Zgjedhjeve të Parlamentit Europian në Serbi ku së bashku me kolegët e mi kanë vëzhguar zgjedhjet e parakohshme parlamentare nacionale. Zgjedhjet serbe u mbajtën në kushte të pabarabarta dhe u zhvilluan me parregullsi të shpeshta në ditën e zgjedhjeve dhe para saj, si keqpërdorimi i burimeve administrative, blerja e votave dhe cenimi i fshehtësisë së votës,” tha eurodeputetja.

Ajo tha se ishin dëshmitarët që u sollën votues nga etniteti i Republikës Srpska nga Bosnja e Hercegovina.

“Ne pamë raste të sjelljes së organizuar të votuesve nga Republika Srpska dhe frikësimit të votuesve. Ne prisnim absolutisht standarde më të larta demokratike nga një vend kandidat në BE, i cili negocion anëtarësimin në BE”, shtoi ajo.

Von Cramon shkroi se “nevojitet një mbikëqyrje ndërkombëtare dhe një hetim i plotë”.

“Parlamenti Europian është i gatshëm të ndërmjetësojë mes partisë në pushtet dhe opozitës në Beograd për të siguruar dialogun paqësor dhe demokratik dhe për të ulur tensionet”, përfundoi von Cramon.

I was member of the @Europarl_EN Election Observation Delegation in #Serbia 🇷🇸 where together with my colleagues have observed the snap national parliamentary elections.

👇

— Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺🇮🇱 (@ViolavonCramon) December 19, 2023