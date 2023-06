Europa çmendet për lojtarët e talentuar të Kombëtares, rritet interesi në merkato

Asllani ndan fronin me një tjetër kuqezi, që me golin e shënuar ndaj Moldavisë mposhti edhe Elmas e Grant-Leon Ranos. Pas votimit, UEFA e shpalli fitues sulmuesin shqiptar që zhbllokoi ndeshjen kundër moldavëve. Goli fantastik i shënuar nga 27-vjeçari, i pari i sulmuesit me fanellën kuqezi, është përjetësuar kështu edhe nga UEFA për kënaqësinë e lojtarit.

Dy goditje me të majtën, që ekzaltojnë aftësitë individuale të organikës kuqezi, por edhe dëshmojnë lirinë më të madhe taktike që kanë me brazilianin Sylvinho në pankinë. Por jo vetëm kaq, sepse prej dy ditësh merkato po vlon me kërkesa dhe oferta për treshen tonë më të mirë Bajrami-Asllani-Asani, e sidomos nga Anglia. Nuk është çudi që disa prej lojtarëve të kombëtares të ndërrojnë fanelat këtë sezon, pas paraqitjeve të shkëlqyera…