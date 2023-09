Festë e tifozëve shqiptarë në rrugët e Pragës

Kombëtarja shqiptare e futbollit barazoi 1-1 kundër Çekisë në Pragë, për sfidën kualifikuese të Euro 2024 në grupin E. Kuqezinjtë ia dolën të marrin një pikë, në një ndeshje të luftuar, me raste dhe me një lojë të mirë. Goli i Cerny në minutën e 57-të hapi ndeshjen për çekët, ndërsa Nedim Bajrami u kujdes të linte shenjë me një “perlë” nëntë minuta më vonë, teksa realizimi nga jashtë zone ishte me vlerën e një pike për tanët.

Presidenti i FSHF-së Armand Duka u shpreh i kënaqur me rezultatin. “Jam i kënaqur dhe i gëzuar me rezultatin” Tani nis përgatitja për ndeshjen e të dielës. “Na pret një ndeshje shumë e vështirë në Tiranë. Uroj ta fitojmë në shtëpi. Do kemi gjithë Shqipërinë me vete” tha Duka.

Ndërkohë ka nisur festa e tifozëve shqiptarë në metronë e kryeqytetit çek, por dhe në hotelin ku janë akomoduar futbollistët e kombëtares. Të dielën Shqipëria luan me Poloninë në stadiumin “Air Albania”