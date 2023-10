Festivali i Këngës: Publikohet lista e artistëve pjesëmarrës

Festivali i Këngës ka publikuar listën e artistëve të përzgjedhur për të konkurruar në edicionin e 62-të të festivalit.

Duket se gara do të jetë e fortë, me emra si Elsa Lila, Shpat Deda, Big Basta dhe Vesa Luma, Kejsi Tola, Samanta Karavella apo Besa Kokëdhima që do të vendosen përballë njëri-tjetrin për çmimin e parë. Megjithëse, historia ka treguar se edhe artistët e rinj mund të jenë surprizë.

Ja lista e artistëve pjesëmarrës:

Besa Krasniqi – Esenciale ; Eldis Arnjeti – Një kujtim ; Elsa Lila – Mars ; Erina dhe The Elementals – Jetën n’Skaj ; Jasmina Hako – Ti ; Jehona Ponari – Evol ; Olimpia Smajlaj – Asaj ; Sergio Hajdini – Uragan ; Shpat Deda – S’mund të fitoj pa ty ; Tri Gjoci – Në ëndërr ; Martina Serreqi – Vetëm ty ; Big Basta dhe Vesa Luma – Mbinatyrale ; Festina Mejzini – Melos ; Mal Retkoceri – Çmendur ; Michela Paluca – Për veten ; Santino De Bartolo – Dua të rri me ty ; Stivi Ushe – Askush si ty ; Kleansa Susaj – Pikturë ; Kejsi Tola – Vallëzoj me dritën ; Kastro Zizo – 2073 ; Andi Tanko – Herë pas here ; Anduel Kovaci – Nan’ ; Arsi Bako – Zgjohu ; Besa Kokëdhima – Zemrën n’dorë ; Bledi Kaso – Çdo gjë mbaroi ; Melodajn Mancaku – Nuk jemi ne ; Olsi Ballta – Unë ; Troy Band – Horizonti i ëndrrave ; Samanta Karavello – N’majë ; Luan Durmishi – Përsëritja ; Sardi Struga – Boshatisur

p.c. / dita