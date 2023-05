Finalja Sevilla-Roma nis me arrestimin e 7 tifozëve, përleshje masive nëpër rrugë

Sevilla dhe Roma po luajnë (21:00) në “Puskas Arena” në Budapest të Hungarisë, për finalen e Europa League. Spanjollët, nga gjashtë finale të luajtura në këtë event kanë fituar po kaq, teksa Roma nga ana tjetër kërkon që të sigurojë trofeun e dytë evropian radhazi.

Përpara finales së Europa League mes Sevillas dhe Romës në Budapest, tifozët janë përleshur mes tyre. Forcat e sigurisë e zgjidhën shpejt dhe me efikasitet problemin, duke parandaluar dëme më të mëdha, pasi hapën një hetim për rastin e dhunës dhe vandalizmit, i cili çoi në arrestimin e shtatë personave, të gjithë shtetas polakë, nga grupi ultra Slask Wroclaw, të cilët kanë një rivalitet të vjetër, që nga viti 2013, kur ky klub u përball me Sevillan. Polakët kanë sulmuar në disa raste spanjollët, me policinë që ka vendosur agresorët pas hekurave.