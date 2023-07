Fiorentino Perez reagon për herë të parë për Mbappe

Kylian Mbappé është sërish emri i verës. Reprezentuesi francez është në mes të një beteje të hapur me PSG-në për refuzimin për të zgjatur kontratën me skuadrën pariziene, e cila këmbëngul që ai ose të rinovojë ose do të transferohet në këtë dritare, për të mos lejuar që ai të lirohet vitin e ardhshëm. Një situatë që Real Madrid e ndjek nga afër. Skuadra e bardhë është një nga kandidatët kryesorë për të marrë shërbimet e sulmuesit francez, pas nënshkrimit të tij të frustruar sezonin e kaluar, kur lojtari i dha kunguj skuadrës madrilene për të vazhduar kontratën me PSG-në.

Megjithatë, situata ka ndryshuar vitin e fundit. Për herë të parë, PSG është e hapur për shitjen e Mbappe dhe presidenti i Real Madridit, Florentino Pérez, është pyetur për këtë pyetje mëngjesin e djeshëm, kur ai po shkonte në qendrën e tij të votimit për të votuar në zgjedhjet shtetërore.

“A je i qetë? A je akoma i qetë?”, e nisi një gazetar nga “La Sexta” duke iu referuar Mbappe, të cilit Florentino Pérez iu përgjigj: “Jam. Jam gjithmonë i qetë”. I përballur me hezitimin e presidentit të Real Madridit për të dhënë më shumë shpjegime, gazetari këmbënguli: “A dimë ndonjë gjë për Mbappe? A do të vijë ai këtë verë?” “Sot është koha për të votuar”, ishte përgjigja e fundit e Florentinos.