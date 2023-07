Flet deputeti që hodhi ujë ndaj Kurtit: Reagim spontan, jo i paramenduar

Mërgim Lushtaku, deputeti i PDK së që hodhi ujin ndaj kryeministrit Albin Kurti këtë të enjte tha se përfaqësuesit e qeverisë kanë qenë të gatshëm të veprojnë dhe se sulmi ndaj opozitës ishte i koordinuar.

Ai u shpreh se Kurti është kapur duke gënjyer dhe për këtë arsye ka reaguar dhunshëm. Sa i përket PDK-së, Lushtaku tha se reagimet kanë qenë spontane dhe jo të paramenduara.

“Ata kanë qenë të gatshëm të veprojnë me çdo formë dhe me na nënçmuar si aksion politik. Nuk ka logjikë të sulmohet nga një zv/kryeministër aksioni politik. Ata mund të reagojnë siç duhet me reagu çdo shtet demokratik dhe jo në formën siç shkoi zv/kryeministri duke marrë një pankartë të “Albin pinokut”, Albin Kurtit, që e paska penguar fort. Ka vepruar për arsye se ai është duke gënjyer dhe është nxënë në rrenë. Në këtë pjesë ata kanë vepruar dhunshëm. Ne kemi ndonjë reagim spontan, por asesi e paramenduar”, tha Lushtaku.