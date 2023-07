FOTO: “Darka e fundit” në Tiranë me bashkëshortin e ministres, publikohet foto e Ahmetajt para largimit nga Shqipëria

Kjo është një foto ku shfaqet në një restorant të njohur në Tiranë, ish-zv/kryeministri i vendit Arben Ahmetaj, që tashmë është shpallur në kërkim nga prokuroria e Posaçme SPAK.

Fotoja besohet se është shkrepur në ditët e fundit të qëndrimit në Shqipëri të Arben Ahmetaj, përpara se SPAK ti drejtohej Kuvendit me një kërkesë për marjen e autorizimit për arrestimin e tij.

Në foto, ish-zv.kryeministri është me ish-deputetin e PS, Artan Gaçi që është edhe bashkëshorti i ministres Olta Xhaçka, si dhe me një person të tretë, me kurriz (me bluzë të bardhë).

Vendodhja e ish – zv.kryeministrit është e panjohur. Pas largimit të tij nga Shqipëria, u tha se ai fillimisht shkoi në Greqi dhe më pas në Angli.

n.s. / dita