FOTO LAJM: Bushatliu i fundit, maska mortore që i bënë malazezët pasi e vranë

Arkitekti dhe historiani Artan Shkreli ka publikuar një foto që rrëfen një episod interesant të historisë së shqiptarëve.

“Bushatliu i fundit (kará) në maskën mortore që i bënë malazezët, mbasi e vrane ne pusi gjate nje prej shpeditave të tij kunder tyre.

Njeriu qe (nqs historia do behej me sikur) do shpallte pavaresine nga Perandoria Osmane dhe krijonte shtetin shqiptaro-malazez me elite shqiptare (Konfederata Ilirike).

Perpjekja e fundit e madhe para rreshqitjes se mbrame te shqiptareve ne greminat e historisë” – shkruan Shkreli.

o.p./ dita