FOTO / Rama: Në ‘Eco Parkun e Durrësit’, hapësira argëtimi e shplodhjeje!

Kryeministri Edi Rama, ka postuar në rrjetet sociale disa foto nga ‘Eco Park’ i Durrësit ku u zhvillua kampionati kombëtar i ngjitjes sportive e cila është një disiplinë olimpike.

Eco Parku është ndërtuar në zonën ku më parë shërbente si vend grumbullim mbetjesh, duke shkaktuar probleme te banorët.

Ky kampionat u organizua nga Federata Shqiptare e Alpinizmit dhe Turizmit Malor në bashkëpunim me Federatën Bjeshkatare dhe Ngjitjes Sportive të Kosovës.

Postimi i Ramës:

j.l./ dita