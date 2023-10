Këtë mëngjes, kryeministri Edi Rama e ka nisur me një lajm për qytetarët.

Rama ka publikuar disa foto nga hapësira më e re prapa stadiumit Air Albania dhe lajmëron se në këtë vend do të hapet së shpejti shkolla e biçikletave.

“Mirëmëngjes

dhe me hapësirën me të re publike në kryeqytet, ngjitur me Air Albania Stadium, ku do të hapet së shpejti shkolla e biçikletave për fëmijët e çdo grupmoshe, ju uroj një javë të mbarë”, shkruan kreu i qeverisë.

j.l./ dita