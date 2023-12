Foto\ Rama: Shkolla e re e biçikletave për fëmijët e çdo grupmoshe drejt përfundimit

Fëmijët e çdo grupmoshe në Tiranë do të kenë mundësi së shpejti që të mësojnë biçikletën në një qendër të posaçme.

Teksa ka publikuar fotot, përmes një postimi në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama bën me dije se, shkolla e re e biçikletave në kryeqytet është drejt përfundimit.

“Shkolla e re e biçikletave në kryeqytet për fëmijët e çdo grupmoshe drejt përfundimit”, shkruan Rama.

Përmes kësaj hapësirë ngjitur me Air Albania Stadium fëmijët do të edukohen me rregullat bazë të sjelljes qytetare të sigurisë rrugore. Rama publikoi foto nga ky ambient i ri, i projektuar dhe investuar me kujdes, ku gjenden të gjitha elementet e nevojshme të sinjalistikës që shërbejnë jo vetëm për të mësuar fëmijët merregullat e qarkullimit por që ofron dhe shumë relaks dhe argëtim.

p.k\dita