Fotografia “me turi” e Trump nga burgu, Elon Musk komenton në X: Niveli tjetër…!

Menjëherë pasi ish-presidenti Trump u kthye në X, platforma e njohur më parë si Twitter, me një postim që shfaqte momentin e arrestimit me turi të varur, Elon Musk u përgjigj në një cicërimë citimi. “Niveli tjetër”, shkruhej në postimin e Musk të së enjtes mbrëma.

Musk, pronari aktual i X, rivendosi llogarinë e ish-presidentit në nëntor, pasi ai u ndalua në platformë, menjëherë pas sulmit të 6 janarit 2021 në Kapitolin e SHBA.

Postimi i fundit i Trump në atë kohë me fjalët “Ndërhyrje në zgjedhje!” dhe “Kurrë mos u dorëzo!” së bashku me një lidhje në faqen e tij të internetit, i la vendin pas dy vitesh fotos virale nga Burgu i Xhorxhias.

“Goditja me turi” është rezultat i dorëzimit të Trump në Fulton County, pasi u akuzua së bashku me 18 të pandehurit në çështjen e Prokurorit të Qarkut Fani Willis, në lidhje me përpjekjet për të përmbysur rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2020.

“Ata këmbëngulën për një goditje me turi dhe unë pranova ta bëja këtë”, tha Trump për Fox News Digital pas dorëzimit të tij. “Kjo është hera e vetme që kam bërë një goditje me turi.”

“Nuk është një ndjenjë komode – veçanërisht kur nuk ke bërë asgjë të keqe”, shtoi ai.