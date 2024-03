FOTO: Autori i dyshuar i vrasjes së ish-policit, kushëriri i “ushtarit” të Ervis Martinajt

Ilir Beqaraj (alias Brahimi, alias Mançellari), një nga autorët e dyshuar të eliminimit të Gentjan Bejtjas pasditen e 15 marsit, është kushëriri i “ushtarit” të Ervis Martinajt.

40-vjeçari mësohet se është kushëriri i Ylli Brahimit, i njohur ndryshe si krahu i djathtë i Ervis Martinajt, i cili i ka shpëtuar disa atentateve.

Ilir Beqaraj ka rënë në prangat e policisë si një nga autorët e ekzekutimit të ish-policit brenda rrethimit të banesës së tij në fshatin Larkush.

Gjithashtu është shoqëruar edhe 29-vjeçari Edison Haxhiu, pasi dyshohet se atentatorët u larguan me automjetin e tij tip Golf pasi i vendosën flakën Land Rover në fshatin Hasan.

“Golfi-i” i 29-vjeçarit ka rezultuar se është përdorur edhe nga Ilir Beqaraj.

Kush është 40-vjeçari me 3 mbiemra

Gjatë kontrollit në shtëpinë e 40-vjeçarit, lindur në Milot dhe banues në Tiranë, janë gjetur dy pistoleta, radiomarrëse dhe pasaportë e falsifikuar në emër të një shtetasi kosovar.

“Gjatë kontrollit të banesës së shtetasit I. B., u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, një armë zjarri pistoletë me mbishkrimin VALTER me tetë fishekë, një armë zjarri e markës BENELLI e cila mbahej me lejen e organeve të policisë, një brez me njëzet e nëntë fishekë arme zjarri, pesë pajisje si ato të radiove marrëse-dhënëse me mbishkrimin MIDLAND XT70, një pasaportë e Republikës të Kosovës në emër të shtetasit Kosovar B. A., e dyshuar e falsifikuar pasi fotografia është e ngjashme me fotografinë e shtetasit I. B., një kartë identiteti e Republikës të Kosovës në emër të shtetasit Kosovar B. A., e dyshuar e falsifikuar pasi fotografia është e ngjashme me fotografinë e shtetasit I. B., dy aparate celular të markës IPONE dhe një aparat celular i markës SAMSUN”, raportojnë blutë e Tiranës.

Sipas policisë, Ilir Beqaraj (alias Brahimi, alias Mançellari) ka përdorur automjetin tip Golf, në pronësi të 29-vjeçarit Edison Haxhiu, me të cilin dyshohet se u larguan autorët e vrasjes së Gentian Bejtjas pasi i vendosën flakën makinës tip Land Rover në fshatin Hasan.

“Nga analiza e informacioneve të marra nga inteligjenca policore si dhe këqyrja dhe marrja e kamerave të sigurisë, është bërë i mundur identifikimi i automjetit tip “Golf” me targë AB960GG, në pronësi të shtetasit E. H., lindur në Milot, Kurbin dhe banues në Tiranë.

Po kështu ka rezultuar se ky automjet është përdorur edhe nga shtetasi I. B., alias I. B., alias I. M., lindur në Milot, Kurbin dhe banues në Tiranë.

Më datë 19.03.2024, strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë bënë të mundur gjetjen dhe sekuestrimin e automjetit tip Golf me ngjyrë të zezë me targë AB960GG në pronësi të shtetasit E. H. dhe shoqërimin në ambientet e policisë”, raporton Policia.

Autorët janë afruar tek banesa e shtetasit Gentjan Bejtja me automjetin tip “Land Rover Discover” me ngjyrë të zezë dhe pas kryerjes të vrasjes po me këtë automjet janë larguar në aksin rrugor Larushkë-Thumanë, pas kalimit të mbikalimit të Fushë Krujës, janë kthyer majtas dhe në fshatin Hasan kanë djegur makinën.

Më pas atentatorët janë larguar me një automjet tip “Golf” me ngjyrë të zezë, pa targë në pjesën e pasme, duke ndjekur intererarin nga vendi i djegies së automjetit në drejtim të rrugës kryesore Thumanë-Fushë Krujë.

Ata kanë devijuar djathtas në mbikalimin e Fushë Krujës dhe janë larguar në drejtim të fshatit Bubq, Krujë.

j.l./ dita