 FOTOT\ Gati hapja e Urgjencës së re edhe në Spitalin Rajonal të Vlorës

Urgjenca e re e Spitalit Rajonal të Vlorës është gati të hapë dyert për ofrimin e shërbimeve cilësore, jo vetëm ndaj banorëve të këtij qyteti, por edhe të pushuesve dhe banorëve të zonave të tjera përreth.

Teksa ka ndarë pamjet me mjediset e rikonstruktuara të kësaj urgjence, ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirliu, ka konfirmuar se së shpejti kjo urgjencë do të nisë me ofrimin e kujdesit të specializuar mjekësor.

“Edhe pak gati të hapë dyert Urgjenca e re e Spitalit Rajonal Vlorë, që do të garantojë kushtet më të mira për pacientët për marrjen e shërbimit shëndetësor në kohë dhe me cilësi, për t’iu përgjigjur më mirë nevojave të qytetarëve të Vlorës, por edhe pushuesve e turistëve të shumtë që frekuentojnë qytetin bregdetar”, shkruan ministrja Manastirliu.

Përveç rikonstruksionit të ambienteve të urgjencës, do të garantohet edhe zbatimi i protokolleve dhe Procedurave Standarde Operacionale, duke nisur nga triazhimi i pacientëve, diagnostikimi, trajtimi dhe referimi i tyre në kohë pranë shërbimeve spitalore apo edhe për trajtime të specializuara në spitalet që ofrojnë shërbim terciar/universitar.

Me fuqizimin dhe modernizimin e Urgjencës së Spitalit Rajonal Vlorë, do të ketë një pikë referimi jo vetëm për vizitorët e bashkisë Vlorë, por edhe të bashkive Sarandë dhe Himarë dhe turistëve në sezonin veror.

p.k\dita