FOTOT/ Rama ndan pamjet nga punimet në rrugën Elbasan-Qafë Thanë: Shkurton distancën me 20 km

Punimet për zgjerimin e rrugës rrugës Elbasan-Qafë Thanë janë përshpejtuar, me qëllim plotësimin e Korridorit 8.

Kryeministri Edi Rama teksa ka publikuar disa pamje nga rruga, shkruan se ky aks do të transformohet tërësisht dhe do të shkurtojë distancat me rreth 20 km duke u kthyer në një rrugë interurbane me katër korsi.

Po punohet gjithashtu me gërmimin, me sistemimin, shtrimin e rrugës brenda kantierit si edhe me përforcimin dhe betonimin e digës lumore”, shkruan Rama.

