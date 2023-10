“Friends” po përgatisin një deklaratë të përbashkët pas vdekjes së Matthew Perry

Kasti i serialit “Friends” thuhet se është duke përgatitur një deklaratë të përbashkët për vdekjen e papritur të kolegut të tyre, Matthew Perry, në moshën 54-vjeçare, siç raportohet nga Daily Mail.

Në serialin ikonik komedi, Perry luajti Chandler dhe miqtë e tjerë u kompletuan nga Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow dhe David Schwimmer. Seriali fitoi popullaritet të jashtëzakonshëm që nga publikimi i tij në 1994 dhe mbetet i dashur përmes rishfaqjeve.

Yjet e serialit ende nuk kanë komentuar publikisht për vdekjen e Perry-t dhe thuhet se janë thellësisht të prekur nga ajo.

Korrespondentja e Showbiz-it Kinsey Schofield zbuloi se ata janë duke punuar për një deklaratë të përbashkët.

Sipas burimeve, ata e konsideronin Perry vëllain e tyre dhe e mbështetën në momente të vështira. Ata shprehin tronditjen dhe pikëllimin e tyre pasi besonin se ai ishte në një vend të mirë përpara vdekjes së tij të papritur.

Friends cast are ‘working on a joint statement’ to release after beloved co-star Matthew Perry’s sudden death https://t.co/ftoQEilX45

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 30, 2023