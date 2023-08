Fruti që parandalon humbjen e shikimit dhe ju forcon sytë

Është shumë e zakonshme që me kalimin e kohës, shikimi juaj fillon të vërejë efektet e moshës. Plakja shkakton një përkeqësim progresiv të shikimit, qoftë në formën e miopisë, presbiopisë, ose sëmundjeve më serioze të retinës. Megjithatë, dieta luan një rol themelor në parandalimin e humbjes së shikimit dhe problemeve të syve. A e dini se kajsia, është fruti që ju ndihmon më shumë kur bëhet fjalë për përmirësimin e shëndetit tuaj pamor?

Kajsitë janë fruta të shijshme dhe ushqyese që mund të ofrojnë disa përfitime shëndetësore për shkak të përbërësve të tyre natyralë. Disa nga vetitë e kajsisë që ndihmojnë në parandalimin e humbjes së shikimit janë:

-Vitamina A dhe beta-karotina: Kajsitë janë të pasura me vitaminë A dhe beta-karoten, të cilat janë thelbësore për shëndetin e syve. Vitamina A është e nevojshme për funksionimin normal të retinës dhe për të ruajtur shikimin e duhur në kushte me dritë të ulët. Beta-karoteni shndërrohet në vitaminë A në trup dhe luan një rol kyç në parandalimin e problemeve të syve të lidhura me moshën, siç është degjenerimi makular.

-Antioksidantë: Antioksidantët e pranishëm në kajsi, si vitamina C dhe karotenoidet e tjera, ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave të syrit nga dëmtimi i shkaktuar nga radikalet e lira. Kjo mund të ndihmojë në parandalimin e sëmundjeve degjenerative të syve dhe zvogëlimin e rrezikut të kataraktit.

-Luteina dhe Zeaxanthin: Këto janë dy karotenoidë të pranishëm në kajsi që kanë një ndikim pozitiv në shëndetin e syve. Luteina dhe zeaksantina grumbullohen në retinë dhe ndihmojnë në mbrojtjen e saj nga rrezet ultravjollcë dhe stresi oksidativ. Këto komponime shoqërohen me parandalimin e degjenerimit makular dhe përmirësimin e funksionit vizual.

-Nëse jeni një person i moshuar, antioksidantët dhe karotenoidet në kajsi mund të ndihmojnë në parandalimin e formimit të kataraktave (mjegullimi i thjerrëzave të syrit që mund të komprometojë seriozisht shikimin). Gjithashtu, duke qenë se është një frut me shumë ujë, ju ndihmon të qëndroni të hidratuar.