Fundi i një epoke për gjigandin e elektronikës ‘Toshiba’

Në fund të vitit 2016, Toshiba tha se do të merrte në dorë disa miliardë dollarë lidhur me ndërtimin e një centrali bërthamor që njësia amerikane Westinghouse Electric kishte blerë një vit më parë. Tre muaj më vonë, Westinghouse paraqiti kërkesën për falimentim duke lënë Toshibën të përballej me një kolaps të biznesit të saj bërthamor dhe më shumë se 6 miliardë dollarë detyrime.

Ajo shiti një mori biznesesh duke përfshirë telefonat celularë, sistemet mjekësore dhe mallrat e bardha. Pastaj u detyrua të vinte në shitje njësinë e saj të mikroprocesorëve të Toshiba Memory, një marrëveshje që u vonua për disa muaj lidhur me një mosmarrëveshje me një nga partnerët e saj.

Në një kohë kur kompanitë po investonin shumë në të ardhmen e teknologjisë dhe inovacionit, Toshiba duhej të shiste një pasuri të çmuar për të mbledhur para në dorë.

Toshiba arriti të sigurojë një injeksion me para në dorë prej 5.4 miliardë dollarësh në fund të vitit 2017 nga investitorët jashtë vendit, duke e ndihmuar atë të shmangë një delisting të detyruar.

Por kjo do të thoshte se aksionerët aktivistë kishin më shumë fjalë në drejtim të kompanisë. Kjo çon në beteja të zgjatura që paralizuan prodhuesin e baterive, copëzave dhe pajisjeve bërthamore dhe mbrojtëse. Pas shumë polemikave nëse kompania duhet të ndahet në kompani më të vogla, Toshiba ngriti një komitet për të eksploruar nëse ajo mund të punonte në mënyrë private.

Në qershor 2022, Toshiba mori tetë propozime blerjeje. Më parë gjatë këtij viti, kompania konfirmoi se do të merret nga një grup investitorësh japonezë kryesuar nga Japan Investment Corp (JIC) e mbështetur nga shteti për 14 miliard $.

Nuk është e qartë se si pronarët e rinj planifikojnë të kthehen pas Toshibës, por kryetari i saj që pritet të largohet ka thënë se shërbimet dixhitale me diferencë të lartë do të jenë një fokus.

JIP ka një histori në gdhendjen e bizneseve nga prodhuesit e mëdhenj duke përfshirë divizionin e laptopëve të Sony dhe njësinë e kamerave të Olimpit.

Pas blerjes së biznesit të laptopëve Vaio të Sony në vitin 2014, ajo ndihmoi kompaninë të arrinte shitje rekord këtë vit të kaluar. Por Toshiba është një kompani shumë më e madhe dhe aksionet janë të larta. Toshiba punëson rreth 106,000 njerëz dhe disa nga operacionet e saj shihen si kritike për sigurinë kombëtare.

p.c. / dita