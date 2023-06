Gafat në finale, te Interi po bëhen gati ta shpallin Lukakun “non grata” dhe t’ia kthejnë Çelsit

Interi dhe Chelsea kanë rënë dakord të zhvillojnë një takim për të diskutuar të ardhmen e Romelu Lukakut, si dhe çështje të tjera. Humbja e Interit në finalen e Ligës së Kampionëve kundër Manchester Cityt (1-0), me gabimet kyçe të sulmuesit belg, nuk kontribuon saktësisht në lehtësimin e rezultatit të së ardhmes së Lukakut.

Chelsea e bleu Lukakun në gusht 2021 për 115 milionë euro të paguara te Interi, të cilit sulmuesi u kthye një vit më vonë, në 2022, në formë huazimi. Lukaku ishte gjithashtu protagonisti fatkeq i finales së Europa League 2019-20 (humbja 3-2 ndaj Seviljes) dhe eliminimit të Belgjikës në fazën e parë të Botërorit 2022 në Katar kundër Kroacisë (0-0).

Por gjithçka tregon se Simone Inzaghi, trajneri i Interit, vazhdon t’i besojë Lukakut për performancën e tij në Serinë A, çelësi për arritjen e vendit të tretë dhe të Ligës së Kampionëve. Megjithatë, kostoja e një viti tjetër në huazim do të kishte një kosto, midis 11 milionëve plus bonus nga paga e lojtarit, plus bonusit 8 dhe 5 nga huazimi dhe drejtuesit e Interit do të donin të bindin Chelsean për të ulur këto shifra.

Në javët në vijim do të ketë një takim mes palëve, ku mund të shfaqen edhe emra si André Onana, Denzel Dumfries dhe Ruben Loftus Cheek.