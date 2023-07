Gara për maturantët, dalin datat e konkurseve për pranimet në degët e Universitetit të Arteve

Testet praktike për maturantët dhe kandidatët e tjerë që do të garojnë gjatë këtij viti për pranimet e reja në Universitetin e Arteve, do të zhvillohen në dhjetëditëshin e fundit të muajit gusht. Drejtuesit e këtij institucioni të arsimit të lartë publik, kanë përcaktuar tashmë datat në të cilat do të zhvillohen konkurset, së bashku me tarifat e konkurrimit, si dhe procedurat që do të duhet të ndjekin maturantët për të marrë pjesë në konkurse.

“Konkurset e pranimit për të gjitha programet e studimit të ciklit të parë “Bachelor”, të ofruara nga fakultetet që janë pjesë e Universitetit të Arteve do të zhvillohen nga data 21 deri më datën 24 gusht 2023” bëjnë me dije burimet zyrtare të këtij Universiteti.

Sipas të njëjtave burime, regjistrimi i konkurrentëve për në konkurset e pranimit në programet e studimit të ciklit të parë në të gjitha fakultetet, për të gjitha programet e studimeve të ofruara prej tyre, do të bëhet pranë sekretarive mësimore duke nisur nga data 14 gusht nga ora 08:00 deri në orën 16:00.

Pranimet në të gjitha programet e studimit të ciklit të parë “Bachelor”, me kohë të plotë, në Universitetin e Arteve të Tiranës për vitin e ri akademik 2023-2024 do të bëhen mbi bazën e rezultateve të Maturës Shtetërore, si dhe rezultateve të fituara në konkursin e pranimit që do të zhvillohet nga secili fakultet që është pjesë e këtij institucioni të arsimit të lartë publik në vend. Janë 32 programet e studimit për të cilat do të mund të garohet gjatë këtij viti për të ndjekur studimet e larta në Universitetin e Arteve të Tiranës. Konkretisht, maturantët do të mund të aplikojnë për të vijuar studimet e larta në 7 programe të ndryshme të Fakultetit të Arteve të Bukura, 5 degë të Fakultetit të Artit Skenik, si dhe 21 programe studimi që do të ofrohen në Fakultetin e Muzikës.

Kushtet e konkurrimi

Sipas kushtit të përcaktuar më herët, në konkurse do të lejohet të hyjnë vetëm kandidatët që përzgjedhin degët e këtij universiteti gjatë fazës së aplikimit për studimet e larta (plotësimi i formularit A2), si dhe kryejnë në kohë procesin e regjistrimit për konkursin në afatet e përcaktuara.

Çka do të thotë se kushti i parë që duhet të plotësojnë maturantët për të garuar në degët e Universitetit të Arteve është përzgjedhja e degëve të këtij profili gjatë plotësimit të formularit A2 të preferencave, si dhe më pas të bëjnë regjistrimin konfirmues për të hyrë në konkurs sipas afateve të përcaktuara.

Afatet e regjistrimit për konkurset

Regjistrimi i konkurrentëve për në konkurset e pranimit në programet e studimit me kohë të plotë “Bachelor”, në të gjitha fakultetet e Universitetit të Arteve, për të gjitha programet e studimeve të ofruara mund të bëhet vetëm pranë sekretarive mësimore duke nisur nga data 14 gusht 2023, nga ora 08:00 deri në orën 16:00. Konkurrentët do të mund të regjistrohen deri në ditën dhe orarin e përcaktuar nga secili fakultet për fillimin e konkurseve të pranimit.

Dokumentacioni për t’u regjistruar në konkurset e pranimit është: Mandati i pagesës së tarifës së konkurrimit, si dhe fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës.

Tarifa që duhet të shlyeni për të bërë të mundur më pas edhe regjistrimin është përcaktuar në vlerën e 4,000 lekëve. Regjistrimi pranë sekretarive përkatëse në afatet e përcaktuara do të mund të bëhet nga vetë konkurrenti ose nga një person i autorizuar prej tij me prokurë të posaçme.

Autoritetet sqarojnë se kanë të drejtë të regjistrohen për në konkurset e pranimit të ciklit të parë Bachelor vetëm kandidatët sipas listës së dërguar nga portali U-Albania. Për të orientuar maturantët në lidhje me përgatitjen për testet individuale që do të zhvillojnë gjatë konkurseve të pranimit, në faqen online të secilit fakultet janë shpallur tashmë rregulloret dhe temat mbi të cilat duhet të mbështeteni në fazën përgatitore.

Formula për fituesit e rinj të 2023

Senati Akademik i këtij institucioni të arsimit të lartë ka përcaktuar më herët edhe ndikimin që do të ketë në shpalljen e fituesve të rinj secili kriter pranimi (pikët e konkursit, si dhe pikët e rezultateve të maturës). Në zbatim të Vendimit të Senatit Akademik, pikët maksimale për konkurim që çdo garues mund të grumbullojë gjatë procesit të konkurrimit janë 200. Nga ku 30 për qind e totalit ose 60 pikë i takojnë notës mesatare të viteve të studimit të shkollës së mesme dhe provimeve të maturës shtetërore. Ndërsa 70 për qind, ose 140 pikë, i takojnë rezultateve të konkurseve të pranimi

Degët për të cilat mund të konkurroni në Universitetin e Arteve:

Bastubë

Dirizhim

Fagot

Fizarmonikë Klasike

Flaut

Kanto

Kitarë

Klarinetë

Kompozicion

Kontrabas

Korno

Muzikologji

Oboe

Pedagogji Muzikore

Piano

Trombë

Trombonë

Violë

Violinë

Violonçel

Aktrim

Koreografi

Regji

Regji Filmi TV

Skenografi -Kostumografi

Pikturë Grafikë

Pikturë tekstil dhe modë

Pikturë multimedia

Pikturë kavaleti

Pikturë monumentale

Skulpturë

Skulpturë qeramikë

p.k\dita