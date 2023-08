Gjermani haker që u zhvati miliona euro koreano-jugorëve, i bleu vilë luksoze gruas në Tiranë!

Gjykata e Tiranës caktoi masën arrest me burg pa afat për shtetasin nga Gjermania Stephan Morgenstem i kërkuar nga Koreja e Jugut dhe disa shtete të tjera për një skemë mashtrimi mbi 28 milionë euro. Përmes avokatit Maks Haxhia, 61-vjeçari kërkoi lirimin përmes garancisë pasurore në vlerën 2 milion lekë të reja, por kërkesa u rrëzua nga gjyqtari Gerd Hoxha.

Mbrojtësi Maks Haxhia tha se megjithëse klienti i tij ka bashkëpunëtorë, deri tani nuk është arrestuar asnjë shtetas korean. Avokati kërkoi lirimin nga qelia të 61-vjeçarit pasi sipas tij, vendi ynë nuk ka marrëveshje ekstradimi me Korenë e Jugut, e cila e ka shpallur në kërkim ndërkombëtar. Sipas hetimeve, në janar të këtij viti, 61-vjeçari gjerman kishte blerë në Shqipëri edhe një vilë në periferi të Tiranës, të cilën e kishte hedhur në emër të bashkëshortes, çka duket se hedh dritë mbi transferta monetare të kryera prej tij në vendin tonë.

Arrestimi i tij u bë në Rinas nga njësia FAST, teksa Stephan Morgenstem po priste bashkëshorten që vinte nga Dubai në Tiranë u njoftua dje 21 gusht 2023. Për 61 vjeçarin në tetor të vitit të kaluar Gjykata e Seulit, Koreja e Jugut, ka caktuar masën e sigurisë “arrest në burg”, për veprën penale “Mashtrimi në rrethana rënduese”.

I kërkuari ka hyrë në Shqipëri në maj të këtij viti nga Greqia me autobus, përmes pikës kufitare të Kakavijës. 61-vjeçari duket se i ka shpëtuar kontrolleve për shkak të fluksit, ndërkohë që mësohet se është i pajisur me pasaportë diplomatike nga shteti i Gambias.

Gjatë periudhës 27 mars 2016 – 7 nëntor 2020, ai dhe bashkëpunëtorët akuzohen se kanë mashtruar 2156 persona, me një dëm në vlerë monetare totale 40 703 930 904 KRË (monedha e Koresë së Jugut) ose rreth 28 000 000 euro.

Në dhjetor të vitit 2022 Stephan Morgenstem u arrestua në Greqi, teksa tentonte udhëtimin për në Dubai. Në pritje të gjyqit për ekstradimin, 61 vjeçari u arratis drejt Shqipërisë, ku u vu në pranga pranë aeroportit. Autoritetet koreane, kanë vendosur ndaj 61-vjeçarit dhe bashkëpunëtorëve sekuestrimin e pasurive dhe llogarive bankare që përllogariten në 123 milionë euro.