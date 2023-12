GJKKO merr vendimin: Sali Berisha në arrest shtëpie me policë te dera

Gjykata e Posaçme pranoi kërkesën e SPAK për masën e re të kërkuar, arrest shtëpie me polic tek dera për Sali Berishën.

Report Tv mëson se vendimi ekzekutohet menjëherë nga ana e policisë. Në GJKKO ka dhe prani të efektivëve të cilët me të marrë vendimin e zbardhur do të nisen drejt banesës së ish kryeministrit.

Prokurorët që po hetojnë Berishën për korrupsion pasiv në aferën “Partizani” kërkojnë që ish-kryeministri të ruhet edhe me polic në derën e shtëpisë e të ketë kontakt vetëm me personat që jetojnë me të në të njëjtën banesë.

Nën hetim dhe në masë arresti shtëpie për privatizimin e Partizanit është dhe dhëndri i Berishës, Jamarbër Malltezi i cili ndërtoi kulla mbi territorin e kompleksit sportiv.

p.c. / dita