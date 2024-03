Gjykata e Lartë urdhëron SPAK të hetojë “21 janarin”

Merret vendimi për çështjen e “21 janarit”. Gjykata e Lartë vendosi që t’i kalojë Prokurorisë së Posaçme.

Gjykata e Lartë ka marrë vendimin në lidhje me rekursin e bërë nga Rajmonda Nika, e veja e Aleks Nikës i cili mbeti i vrarë më 21 janar në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.

Gjykata e Lartë vendos që hetimet për 21 janarin të zhvillohen nga SPAK dhe të regjistrojë procedimin penal.

Prokurori i SPAK ka vendosur dërgimin e kallëzimit për kompetence lëndore në prokurorinë e Tiranës.

Ndaj vendimit të SPAK, kanë paraqitur ankim familjaret e viktimave, duke e kundërshtuar atë. Më 29 mars 2023 GJKKO ka vendosur mospranimin e ankimit.

Gruaja e Aleks Nikës, protestuesit të vrarë më 21 janar 2011, Rajmonda Nika, pas vendimit të Gjykatës së Lartë që e kaloi dosjen e 21 janarit për hetim në SPAK, tha se e drejta më në fund fitoi.

Ajo nënvizoi se kanë kallëzuar gjithë zinxhirin komandues duke nisur nga Sali Berisha dhe deri te më i vogli, ndërsa u shpreh besimplotë për punën e institucioneve të reja të drejtësisë.

“Realisht e prisnim e drejta fiton gjithmonë. Mundi dhe gjithçka kemi përjetuar u shpërblye më në fund. Kemi kallëzuar gjithë zinxhirin që është nga Sali Berisha dhe deri të më i vogli. Besoj dhe dua ta besoj se SPAK është krijuar për të hetuar më të fuqishmit. Audion me urdhrin për të qëlluar do e dorëzoj në SPAK. Besoj do të vazhdojë”, tha Rajonda Nika.

Ndërsa xhaxhai i Alkes Nikës, tha se ka një vendim të Starsburgut që thotë se është krim shtëtëror.

“Kemi bërë përpjekjet që të gjykohet. Vendimet e saj janë përfundimtare, në mënyrë profesionale vendosën që çështja të hetohet nga SPAK. Për shkak se ka një vendim të Strasburgut”, tha xhaxhai i Aleks Nikës.

j.l./ dita