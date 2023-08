Gjykata e Pakistanit pezullon dënimin e ish-kryeministrit Imran Khan për korrupsion

Gjykata e Pakistanit pezulloi dënimin për korrupsion dhe dënimin me tre vjet burg të ish-kryeministrit të vendit Imran Khan, raportojnë mediat e huaja.

Khan aktualisht ndodhet në burg pasi u dënua për një akuzë korrupsioni në fillim të këtij muaji. Gjykata e Lartë e Islamabadit dha gjithashtu lirimin me kusht për Khan, por nuk është menjëherë e qartë nëse ai do të lirohet pasi ai gjithashtu përballet me një mori akuzash të tjera.

Disa javë më parë Khan u dënua me tre vjet burg nga një gjykatë tjetër që e shpalli fajtor për fshehjen e pasurisë pasi shiti dhuratat shtetërore që mori gjatë kohës që ishte në detyrë.

j.l./ dita