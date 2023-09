Gjyqtari anuloi penalltinë me celular, Porto kërkon përsëritjen e ndeshjes!

Porto kërkoi këtë të hënë anulimin e ndeshjes kundër Arouca-s të dielën e kaluar (1-1), sepse gjyqtari u konsultua me VAR-in me celular për shkak të një ndërprerjeje të energjisë, një moment surreal që shkaktoi një stuhi në futboll në Portugali. Në një publikim në faqen e saj të internetit, Porto tregoi se kishte ngritur një protestë për anulimin e ndeshjes së saj në ditën e katërt të Ligës, për shkak të një “shkeljeje serioze të rregullave të lojës dhe një gabimi ligjor” nga arbitri, në një vendim pa u konsultuar me fotot.

Loja në fjalë ishte një faull i supozuar i pësuar në zonë nga iraniani Mehdi Taremi rreth minutës së 90-të. Fillimisht, gjyqtari Miguel Nogueira dha një penallti në favor të Portos, më pas në disavantazh, por vendosi të rishikojë lojën në VAR. Megjithatë, një problem me furnizimin me energji e pengoi Nogueira të analizonte imazhet dhe pas një pritjeje të gjatë, ai përdori një celular për të komunikuar drejtpërdrejt me ata që ishin përgjegjës për arbitrazhin e videos dhe e ktheu vendimin e tij.

Në deklaratën e saj, Porto kundërshtoi që penalltia të kthehej “pas një telefonate nga gjyqtari video, pa u parë asnjë imazh”. Me fjalë të tjera, “penalltia është shënuar në bazë të asaj që ka parë Miguel Nogueira dhe është anuluar në bazë të asaj që nuk ka parë”, shkruan bardheblu.

Nga ana e tij, Këshilli i Arbitrazhit i Federatës Portugeze të Futbollit (FPF) lëshoi ​​sot një deklaratë duke shpjeguar atë që ndodhi dhe siguroi se “e vetmja prizë elektrike e disponueshme në zonën e inspektimit të stadiumit nuk kishte rrymë”. Në funksion të kësaj, u përdor sistemi i rezervës.

Nga ana e saj, Liga Portugeze raportoi, në një tjetër deklaratë, se i ka kërkuar Federatës Portugeze që të nisë një hetim për të zbuluar pse dështoi VAR “në mënyrë që përgjegjësitë për atë që ndodhi të zbardhen”.