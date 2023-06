Grabiti shitësin e cigareve, mbytet në rezervuar gjatë arratisjes!

Roja Civile e Spanjës njoftoi se një burrë që grabiti një shitës cigaresh, u gjet më pas… i mbytur në rezervuar. Në fakt kanë qenë 5 të rinjtë autorë të krimit, teksa katër prej tyre tentuan arratisjen me not, pasi po ndiqeshin nga agjentët. Policia mësoi për tentativën e grabitjes dhe njoftoi patrullat e zonës se autorët kishin qenë të paktën pesë të rinj, të cilët ishin larguar me një automjet blu.

Automjeti u zbulua nga agjentët e postës Malpica de Tajo (Toledo), të cilët filluan ndjekjen e tyre, në të cilën patrulla nga postet e komunave të Toledos të Hinojosa de San Vicente, El Carpio de Tajo dhe La Puebla de Montalban. Me të mbërritur në vetminë Ronda, në El Carpio de Tajo, pesë të rinjtë braktisën automjetin dhe vazhduan të iknin në këmbë, të ndjekur nga rojet civile, derisa u hodhën në ujërat e rezervuarit për të mos u kapur nga agjentët.

Katër prej tyre mundën të dilnin me not me ndihmën e agjentëve, por i pesti filloi të fundosej dhe më në fund u mbyt, pavarësisht se tre nga rojet civile u zhytën në përpjekje për ta ndihmuar, por ata nuk mundën për shkak të thellësisë dhe turbullirës së ujit.