Grupi mercenar “Wagner” do të shpallet organizatë terroriste nga Britania!

Grupi mercenar rus i quajtur Wagner do të shpallet organizatë terroriste në Britaninë e Madhe, që do të thotë se do të jetë e paligjshme t’i ofrohet ndonjë ndihmë, shkruan BBC.

Një draft-urdhër që do të paraqitet në Parlamentin britanik do të lejonte që pasuritë e Wagnerit të klasifikoheshin si terroriste dhe të sekuestroheshin. Sekretarja e Jashtme britanike Suella Braverman ka thënë se Wagner ishte “një mjet ushtarak i dhunshëm dhe shkatërrues i Rusisë së Vladimir Putinit”.