Gusht, “Lumë” eurosh në bankat shqiptare

Muaji gusht ka sjellë me vete një rekord të ri sa i përket flukseve valutore në tregun financiar vendas, vecanërisht ato në monedhën e përbashkët evropiane. Flukset pasqyrohen qartë në sasinë e valutës që është depozituar nëpër bankat shqiptare gjatë gushtit, i cilin përkon me kulmin e sezonit turistik. Ndërsa përgjatë gjithë vitit, volumi i depozitave bankare në euro është rritur me vlerë dyshifrore, rreth 15%, rekordi i vërtetë është shënuar në gusht.

Banka e Shqipërisë raporton se totali i depozitave në valutë arriti afërisht 7.1 miliardë euro. Krahasuar me muajin korrik ato kanë shënuar një rritje prej 4.2%, nga 6,8 miliardë euro. Norma vjetore e rritjes së depozitave në valutë nga 15.9% në gjysmën e vitit, rezulton 16.5% në fund të gushtit.

Depozitat në valutë të huaj kanë balancuar edhe rënien e atyre në lekë, duke qenë përgjegjëse për rritjen e depozitave në total në sistemin tonë bankar. Totali i depozitave të përfshira në paranë e gjerë rezultoi 1,28 trilionë lekë në muajin gusht, nga 1,23 trilionë në muajin e mëparshëm.

Në fund të muajit gusht, depozitat në monedhën tonë kombëtare rezultojnë në 540,9 miliardë lekë, nga 545.9 në muajin korrik. Rënia kaq e ndjeshme e depozitave në lekë është balancuar pra nga rritja shumë e fortë e depozitave në valutë.

Ndërkaq, sipas Bankës së Shqipërisë, nivelet e moderuara të rritjes së depozitave në lekë reflektojnë si konsolidimin fiskal ashtu dhe rritjen e preferencës për të investuar kursimet në letra me vlerë të qeverisë, duke qenë se vecanërisht gjatë fundit të vitit të shkuar, një pjesë e mirë e individëve preferuan të tërheqin paratë nga bankat për t’i investuar në bono thesari.

“Për t’u shënuar është që këtë vit, vecanërisht gjatë tremujorit të dytë, është shënuar një përmirësim më i fortë i depozitave të bizneseve krahasuar me ato të individëve, duke reflektuar gjendjen e mirë të likuiditetit dhe në përgjithësi përmirësimin e gjendjes financiare të tyre” – citon SCAN TV.

p.c. /dita